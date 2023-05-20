عبد اللاوي :”تشرّفنا باستقبال جمهورية الصحراء الغربية بالجزائر”

أبدى أيوب عبد اللاوي قائد مولودية الجزائر سعادته الكبيرة للأجواء الأخوية التي جرت عليها المباراة الودية أمام جمهورية الصحراء الغربية.

وقال أيوب عبد اللاوي في تصريح له هو الأخر للتلفزيون العمومي “كانت مباراة استعراضية، تشرفنا باستقبالهم في الجزائر، إن شاء الله ستكون المولودية فأل خير عليهم”.

وعن المباراة قال قائد مولودية الجزائر “المباراة كانت مفيدة لنا من اجل التحضير للمباريات المقبلة”.

وكان عبد اللاوي قد شارك أساسيا في المباراة وقدم أداء جيّدا رفقة البقية وسط حضور جماهيري غفير من قبل الجزائريين والجمهور الصحراوي الذي فضّل متابعه نجوم منتخبه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti