عبد اللاوي :”جاهزون لرد الاعتبار لأنفسنا في الداربي العاصمي”

أكدّ قائد مولودية الجزائر أيوب عبد اللاوي جاهزيته وزملائه لمباراة الغد التي ستجمعهم بالرائد شباب بلوزداد في الداربي العاصمي.

وقال عبد اللاوي في تصريح للإذاعة الوطنية :”أتمنى أن تجري المباراة بكل روح رياضية و تكتسي الإثارة بحضور الجمهور”.

و أضاف مدافع مولودية الجزائر:”سنفعل المستحيل من أجل الفوز و حصد النقاط الثلاث”.

كما أردف اللاعب السابق لاتحاد العاصمة :”في مباراة السياربي، لا نملك أي حُجج للخسارة، تعثرنا في مباراة بارادو، وتعادلنا لكن سنعمل ما بوسعنا من أجل الفوز لا غير”.

يذكر أن اللقاء سيُجري بملعب 20 أوت 1955 بالعناصر، بداية من الساعة الثالثة مساء بقيادة ثلاثي التحكيم ابرير ومساعديه شلالي و مناصر.

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