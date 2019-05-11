عبد اللاوي سيخضع لعملية جراحية على قلبه و”سيون” يُطمئن!

سيكون الدولي الجزائري، أيوب عبد اللاوي مُجبرا على الخضوع لعملية جراحية “وقائية” بعد إكتشاف مُعاناته من تشوه على مُستوى القلب.

وأصدر نادي “سيون” السويسري بيانا رسميا طمأن فيه على صحة مُدافعه، مُبديا حسرته للشائعات والأخبار المغلوطة والمُبالغ فيها المُنتشرة بشأنه.

وأكد الفريق الأحمر بأن صاحب القدم اليُسرى، سيكون قادرا على العودة للمُنافسة الرسمية دون اي إشكال، بعد فترة نقاهة قصيرة.

وأثارت وضعية اللاعب السابق لإتحاد العاصمة قلق الرأي العام الكروي، لدرجة أن الكثيرين تحدثوا عن نهاية مشواره الكُروي بشكل مُبكر.