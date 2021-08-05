قناة النهار عبد اللاوي: على المواطنين الحذر من الحيل المستعملة من المتعامل الإقتصادي من أجل إقتناء جهاز الأكسجين بقلم النهار أونلاين نشر في 05 أوت 2021 - 23:49 شارك غرِّد 76 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=969144 اقرأ أيضا مرا ونص / فازية .. "أنقذت أكثر من 100 غريق" ..ترقبوها قناة النهار 23 جويلية كارثـ.ـة .. أقارب المصـ.ـابين بكورونا في تبسة يحتجون ويناشدون السلطات التدخل قناة النهار 18 جويلية الدكتور بجاوي: الأطفال معرضون للإصابة بكورونا وهذه نصيحتي للأولياء قناة النهار 05 أوت إرتفاع أسعار في أسعار الذهب.. لابيع لاشراء .. عندما تفرض كورونا منطقها قناة النهار 30 جويلية