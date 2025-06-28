عبد اللاوي على رادار القادسية الكويتي

شرع نادي القادسية الكويتي في مفاوضات رسمية مع المدافع الدولي الجزائري أيوب عبد اللاوي، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم المقبل.

ويأتي اهتمام القادسية، حسب جريدة “الرأي” الكويتية بخدمات اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، بعد الأداء المميز الذي قدمه مع فريق مولودية الجزائر، بالإضافة إلى خبرته الواسعة داخل وخارج الملاعب الجزائرية، حيث سبق له اللعب مع عدة أندية محلية، إلى جانب خوضه تجربة احترافية مع سيون السويسري، ومؤخرًا في الدوري السعودي عبر بوابة الاتفاق.

وتسعى إدارة القادسية إلى تعزيز صفوفها بعناصر مجربة، تحضيرًا للعودة القوية إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين.