عبد اللاوي: “علينا التتويج بهذه الشان المقررة في بلدنا وأمام أنصارنا”

اعتبر لاعب المنتخب الوطني للمحليين، أيوب عبد اللاوي، بأن تنظيم الشان بالجزائر، يضعهم تحت ضغط ايجابي للتويج بها.

وصرح عبد اللاوي، لتلفزيون “النهار”: “منافسة الشان تجري في بلدنا وأمام أنصارنا، لذا هناك ضغط ايجابي علينا لاحراز هذا اللقب”

كما أضاف لاعب المنتخب الوطني للمحليين: “علينا خوض هذه المنافسة مباراة بمباراة انطلقا من مواجهة منتخب ليبيا”.

وجاءت تصريحات أيوب عبد اللاوي، عقب تعادلهم سلبا، أمس السبت، في المواجهة الودية التحضيرية التي جمعتهم بمنتخب غانا.