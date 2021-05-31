عبد اللاوي: ” ليس من السهل التواجد في قائمة الـ23 للمنتخب الوطني”

الرياضة
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عبد اللاوي: ” ليس من السهل التواجد في قائمة الـ23 للمنتخب الوطني”
بقلم يونس رزيق

أكد المدافع الايسر للمنتخب الوطني أيوب عبد اللاوي أن التواجد في قائمة الـ23 للمنتخب الوطني، لا يعتبر أمرا سهلا بالنظر لتواجد العديد من اللاعبين المميزين الذين ينشطون في نفس المنصب، وأضاف لاعب سيون السويسري أن الإختيار سيكون صعبا على الناخب الوطني جمال بلماضي لتحديد قائمة الـ23 النهائية.

وتحدث المدافع السابق لفريق إتحاد العاصمة في تصريح لوسائل الإعلام فور وصوله إلى مطار هواري بومدين للإتحاق بتربص المنتخب الوطني بالمركز التقني لسيدي موسى قائلا:

“نحن محفزون دائما، وإن شاء الله نقدم مردودا طيبا مع الفريق الوطني، من أجل التواجد في القائمة خاصة أن الإختيار صعب بالنظر لوجود العديد من اللاعبين، والحمد لله نشكر الله على هذا التوفيق، وليس من السهل التواجد في قائمة الـ23 للمنتخب الوطني”.


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