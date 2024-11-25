عبد اللاوي: “متحمسون للذهاب بعيدا في دوري الأبطال”

أكد قائد المولودية أيوب عبد اللاوي، بأن الجميع في النادي متحمس من أجل الذهاب بعيدا في منافسة دوري أبطال إفريقيا.

ويستهل العميد، مساء غدٍ الثلاثاء، مشواره في دور مجموعات “الشامبينز ليغ” بمواجهة المضيف تي بي مازيمبي الكونغولي.

وفي ندوة صحفية نشطها رفقة المدرب بوميل، بمدينة “لوبومباشي” اليوم الاثنين، قال عبد اللاوي: “هذه المنافسة حلمنا بها كثيرا في الموسم الماضي”.

وواصل: “اليوم نملك فرصة المشاركة في الشامبينز ليغ، الفريق كله سعيد وفخور بالتواجد هنا. ونحن محتمسون للذهاب بعيدا في هذه المنافسة”.

وعاد عبد اللاوي، للحديث عن عودته إلى ملعب مازيمبي، بعد 9 سنوات من خسارته لنهائي الشامبينز ليغ، بألوان اتحاد العاصمة. وقال: “كنت هنا في نهائي 2015. الذي فازت به تي بي مازيمبي، كانت لي بعدها تجربة احترافية، اليوم أنا هناك بتجربة أكبر”.

وختم لاعب المولودية: “هناك عمل كبير قمنا به، وجئت اليوم بهدف جديد. هو مساعدة فريقي للذهاب بعيدا في المنافسة وتكرار انجاز مازيمبي، حينما توجوا بالقب سنة 2015”.