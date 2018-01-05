عبد اللاوي مُهدد بعدم لعب مباريات العودة !

يبدو أن الأمور لن تسير في صالح مدافع إتحاد العاصمة “أيوب عبد اللاوي”، رغم إمضائه في نادي سيون السوسيري لمدة ثلاث سنوات كاملة.

فإذا لم يتوصل الفريق السويسري الى اتفاق مع إدارة سوسطارة من أجل التخلي عن اللاعب في الميركاتو الشتوي.

فإن الطاقم الفني سيبعده عن الفريق إلى غاية نهاية عقده، حيث بدأ حمدي في البحث عن حلول في الخط الخلفي.

كما أنه من غير المعقول الإعتماد على لاعب سيرحل في نهاية الموسم كون الفريق مقبل على المنافسات القارية.

ويجب أن يقف حمدي على التشكيلة المثالية قبل دخول إتحاد العاصمة منافسة كأس الكاف وكأس العرب.