عبد اللاوي :”نبينو بلي المحلي عندو مكانة في المنتخب الأول”

إعتبر مُدافع إتحاد العاصمة، أيوب عبد اللاوي، بأن المحليين سيعملون على التأكيد بأنهم قادرون على اللعب مع تشكيلة “الخضر” الأولى.

وتحدث لتلفزيون “النهار” قائلا: “سنعمل على إظهار قدراتنا من جديد، وبأننا مؤهلون للعب مع المنتخب الوطني الأول دون أدنى إشكال”.

وأضاف :”مثلما تعودنا عليه داخل المنتخب المحلي، الأجواء مميزة وأخوية بين الجميع، والمُنافسة شريفة بيننا، وهذا أمر إيجابي بالنسبة لنا”.

وختم بالإشارة لرغبة الجميع في تحقيق الفوز على حساب السعودية، خلال الودية التي ستُقام بمدينة “قادش” الإسبانية، بعد غد الأربعاء.