عبد اللاوي: “نسعى للتأكيد أمام مانياما”

كشف لاعب إتحاد العاصمة أيوب عبد اللاوي، أن فريقه يسعى لتأكيد النتيجة الإيجابية التي عاد بها من الكونغو، عندما يستقبلون نادي مانياما في مباراة العودة.

وصرح أيوب عبد اللاوي للإذاعة الوطنية: “هذه المباراة مهمة جدا بالنسبة لنا، حققنا التعادل في مباراة الذهاب وعلينا الآن التأكيد في مباراة العودة”.

وأضاف: “كل اللاعبين يدركون ما ينتظرهم في هذه المباراة، ونطمح في التأهل للدور المقبل، بالفوز على مانياما، في ملعبنا”.

وبخصوص جاهزية الفريق أوضح عبد اللاوي: “صحيح أن البرمجة كانت صعبة مؤخرا، بالنظر لكثرة المباريات، لكننا نملك التعداد اللازم لتجاوز ذلك”.

وتابع: “أظن أن المدرب ميلود حمدي، سيقوم بتدوير التشكيلة في قادم المباريات، بإراحة بعض اللاعبين ومنح الفرصة للاعبين آخرين”.