عبد اللاوي: “نشعر بحسرة كبيرة لتضييع النهائي”
بقلم كريم تيغرمت
أرجع قائد المنتخب الوطني للمحليين، أيوب عبد اللاوي، هزيمتهم في نهائي الشان للحظ الذي عاكسهم في ضربات الترجيح.
وصرخ عبد اللاوي، لتلفزيون “النهار”: “خضنا النهائي أمام منتخب قوي، ونشعر بالحسرة للهزيمة التي جاءت بضربات الترجيح التي لعب فيها الحظ دوره”.
كما أضاف: “محيوص ضيع ضربة جزاء وهذا أمر عادي، نحن فخورين بكل اللاعبين، وأنا فخور كوني كنت قائد هذا المنتخب”.
وأردف: “هنالك شبان صاعدون في هذا المنتخب، وسنعمل على مساعدتهم للعمل أكثر كون مستقبل كبير ينتظرهم”
وتابع أيوب عبد اللاوي: “نشكر كثيرا الجمهور الجزائري الذي دعمنا طيلة هذه البطولة، وحتى بعد تضييعنا للنهائي”.
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