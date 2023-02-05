عبد اللاوي: “نشعر بحسرة كبيرة لتضييع النهائي”

أرجع قائد المنتخب الوطني للمحليين، أيوب عبد اللاوي، هزيمتهم في نهائي الشان للحظ الذي عاكسهم في ضربات الترجيح.

وصرخ عبد اللاوي، لتلفزيون “النهار”: “خضنا النهائي أمام منتخب قوي، ونشعر بالحسرة للهزيمة التي جاءت بضربات الترجيح التي لعب فيها الحظ دوره”.

كما أضاف: “محيوص ضيع ضربة جزاء وهذا أمر عادي، نحن فخورين بكل اللاعبين، وأنا فخور كوني كنت قائد هذا المنتخب”.

وأردف: “هنالك شبان صاعدون في هذا المنتخب، وسنعمل على مساعدتهم للعمل أكثر كون مستقبل كبير ينتظرهم”

وتابع أيوب عبد اللاوي: “نشكر كثيرا الجمهور الجزائري الذي دعمنا طيلة هذه البطولة، وحتى بعد تضييعنا للنهائي”.