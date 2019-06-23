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عبد اللاوي والنعيجي يساندون الخضر رغم إبعادهم من المنتخب !

الرياضة
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عبد اللاوي والنعيجي يساندون الخضر رغم إبعادهم من المنتخب !
بقلم يونس رزيق

نشر بعض لاعبي المنتخب الوطني المبعدون من قائمة الخضر المعنية بخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا رسائل تدعيمية لزملائهم بالرغم من غيابهم عن العرس الإفريقي.

ونشر مدافع الخضر أيوب عبد اللاوي رسالة تدعيمية لزملائه ساعات قليلة قبل إنطلاق المباراة الهامة للخضر، مع العلم أن مدافع أف سي سيون السويسري غاب عن تشكيلة الخضر بسبب خضوعه لعملية جراحية على مستوى القلب.

فيما نشر مهاجم بارادو زكرياء النعيجي رسالة تدعيمية لزملائه قبل إنطلاق الخضر بالرغم من استبعاده من طرف الناخب الوطني جمال بلماضي الذي فضل الثلاثي إسلام سليماني، آندي ديلور، وبغداد بونجاح.


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