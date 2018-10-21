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عبد اللاوي يتعافى من الإصابة ويعود لتشكيلة سيون

الرياضة
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عبد اللاوي يتعافى من الإصابة ويعود لتشكيلة سيون
بقلم كريم.تيغرمت

عاد أيوب عبد اللاوي، للظهور من جديد ضمن تشكيلة ناديه سيون السويسري، بمناسبة المواجهة التي جمعتهم اليوم الأحد، بنادي جراسهوبرز.

وتواجد أيوب عبد اللاوي، في دكة بدلاء فريقه، خلال المباراة التي جمعتهم بالضيف نادي جراسهوبرز، لحساب الجولة الـ11 من الدوري السويسيري الممتاز.

وسجل اللاعب السابق لإتحاد العاصمة، دخوله في هذه المباراة انطلاقا من الدقيقة 80، بديلا لزميله خازا، أين شارك في الدقائق الأخيرة للمباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين 0-0.

وتأتي عودة اللاعب السابق لإتحاد العاصمة، بعد غياب دام لسبعة أسابيع عن الميادين، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها.


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