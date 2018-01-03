عبد اللاوي يتفق رسميا مع نادي سيون السويسري

الرياضة
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عبد اللاوي يتفق رسميا مع نادي سيون السويسري
بقلم وليد كويني

أشارت مصارد إعلامية سويسرية أن المدافع الدولي الجزائري، أيوب عبد اللاوي، سيمضي على عقد مدته 3 سنوات مع فريق “أفسي سيون” السويسري.

وأشار موقع “لونوفاليست” السويسري أن مدافع إتحاد العاصمة سيكون بألوان سيون السويسري بداية من الصيف القادم.

مع رغبة النادي أيضا في التوصل لإتفاق لإتمام إنتقاله هذا الشتاء في حال قبول إدارة سوسطارة لعرض مالي حسب المصدر.

وكان وراء إستقدام صاحب الـ24 سنة المدرب السابق للمنتخب الاولمبي أندري شورمان والذي يشرف على العارضة الفنية لنادي سيون حاليا.

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التعليقات (1)

  • djamel

    سلام، يستاهل فريق و بطولة أحسن من سويسرا لكن نتمنى له التوفيق حتى ينتقل الى انجلترا أو ايطاليا.

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