عبد اللاوي يتفق رسميا مع نادي سيون السويسري

أشارت مصارد إعلامية سويسرية أن المدافع الدولي الجزائري، أيوب عبد اللاوي، سيمضي على عقد مدته 3 سنوات مع فريق “أفسي سيون” السويسري.

وأشار موقع “لونوفاليست” السويسري أن مدافع إتحاد العاصمة سيكون بألوان سيون السويسري بداية من الصيف القادم.

مع رغبة النادي أيضا في التوصل لإتفاق لإتمام إنتقاله هذا الشتاء في حال قبول إدارة سوسطارة لعرض مالي حسب المصدر.

وكان وراء إستقدام صاحب الـ24 سنة المدرب السابق للمنتخب الاولمبي أندري شورمان والذي يشرف على العارضة الفنية لنادي سيون حاليا.