عبد اللاوي يتلقى إصابة موجعة في تربص مولودية الجزائر برين

كشفت إدارة مولودية الجزائر عن إصابة موجعة لقائد الفريق أيوب عبد اللاوي خلال مواجهة نادي شاتورو الودية.

وقالت أن عبد اللاوي أصيب في المباراة التي جرت بأرضية ميدان ملعب لاهاي بالمركب الرياضي ببالان ميري، وهي الإصابة التي أدت إلى نقله على جناح السرعة للمستشفى ليتضح بأنه تلقى ضربة قوية على مستوى السابق الأيسر.

وأضافت أن الإصابة أوجبت على الاطباء خياطته بـ 9 غرز كاملة، رغم انه تفادى الكسر. في انتظار الكشف عن مدة غيابه عن الملاعب.

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