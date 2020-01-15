عبد اللاوي يستقبل سفير اليابان بالجزائر

إستقبل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر عبد اللاوي، سفير اليابان بالجزائر، كازويا أوقاوة.

وأفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، أن الطرفان تحادثا حول سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وإستعرضا واقع العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين منذ سنة 1958، وتم التركيز على ما عرفه التعاون الثنائي من تطور في جميع المجالات، خاصة ما تعلق بملفات الشراكة والإستثمار.

وأكد عبد اللاوي على إهتمام الجزائر بتقديم التحفيزات للمتعاملين اليابنيين، موضحا أن الجزائر “تتطلع للإستفادة من خبرات أصدقائها وشركائها لتنويع مصادر دخلها”.

كما شكل اللقاء فرصة لبحث الأوضاع في ليبيا، مالي واليمن، وكذا قضيتان الفلسطينة والصحراوية.

حيث ذكر عبد اللاوي تمسك الجزائر بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتسوية السلمية للنزاعات.