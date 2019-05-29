عبد اللاوي يشرح وضعيته الصحية بعد مشاكله القلبية

طمأن الدولي الجزائري، أيوب عبد اللاوي جميع مُحبيه بشأن وضعيته الصحية، بعد العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا على مُستوى القلب.

وأوضح مُدافع نادي “سيون” السويسري بأنه سيكون قادرا على إستئناف التحضيرات بعد ثلاثة أسابيع من الآن، بعدما نجح التدخل الجراحي.

وأشار الظهير الأيسر، بأنه لن يكون قادرا على اللعب في كأس إفريقيا 2019 القادمة على الأراضي المصرية، تفاديا لأي مُضاعفات.

وخضع مُدافع إتحاد العاصمة بداية الشهر الجاري لعملية جراحية، بعدما إكتشف الأطباء مُعاناته من تشوه بسيط على مُستوى عضلة القلب.