عبد اللاوي يمثل أمام لجنة الانضباط

سجل قائد فريق مولودية الجزائر، أيوب عبد اللاوي، اليوم الخميس، تواجده بمقر الرابطة المحترفة لكرة القدم.

ومثلما كان مقررا، مثل أيوب عبد اللاوي، أمام لجنة الانضباط، أين أدلى بأقواله، فيما تعلق بتصرفاته اتجاه حكم التماس، خلال مباراتهم أمام شباب بلوزداد، لحساب كأس الجمهورية.

وكانت لجنة الانضباط، قد أصدرت في وقت سابق، قرار بايقاف قائد مولودية الجزائر، إلى غاية الاستماع لأقواله.

ومن المنتظر أن تصدر لجنة الانضباط ،قرارها النهائي، في قضية اللاعب أيوب عبد اللاوي، خلال الساعات القليلة المقبلة.