عبد اللاوي ينضم لتدريبات فريقه الجديد الإتفاق السعودي

إنضم اللاعب الدولي الجزائري أيوب عبد اللاوي اليوم الخميس إ لى تدريبات فريقه الجديد الإتفاق السعودي الذي إلتحق بصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الأخير قادما من نادي سيون السويسري.

وكان في إستقبال عبد اللاوي المدير التنفيذي عمر باخشوين. وقبل بداية التدريبات نظم لاعبو الاتفاق ممرًا ترحيبيًا بمدافع الخضر

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