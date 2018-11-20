عبد اللاوي يُشارك مع سيون بعد 48 ساعة فقط من خوضه لقاء الطوغو

الرياضة
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عبد اللاوي يُشارك مع سيون بعد 48 ساعة فقط من خوضه لقاء الطوغو صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أظهر النجم الدولي الجزائري لسيون السويسري “أيوب عبد اللاوي” إحترافية كبيرة  بعد مُشاركته في لقاء ودي.

جمع فريقه بلوزان أمسية اليوم الثلاثاء وإنتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لهدف.

وشارك “عبد اللاوي” مع بداية الشوط الثاني رغم عودته صبيحة أمس فقط من العاصمة الطوغولية “لومي” وشده الرحال في الأمسية إلى سويسرا.

وكان مدافع سوسطارة قد شارك مع الخضر في موقعة الطوغو يوم الأحد طيلة الشوط الثاني بعد أن عوض بن سبعيني المُصاب.


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