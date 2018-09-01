عبد اللاوي يُصاب وقد يُضيع مواجهة غامبيا

تعرض النجم الدولي الجزائري أيوب عبد اللاوي أمسية اليوم السبت لإصابة مع فريقه “أفسي سيون” السويسري.

وذلك في اللقاء الذي جمع الأخير بيونغ بويز في الدوري السويسري الممتاز وإنتهى بخسارة زملاء عبد اللاوي بثلاثية دون رد.

وغادر مدافع إتحاد العاصمة السابق الميدان في الدقيقة ال71 بعد إحتكاكه بلاعب الخصم.

ولم يُكشف لحد الآن عن مدة غياب عبد اللاوي ومدى خطورة الإصابة التي تعرض لها.

وقد يغيب عبد اللاوي عن تربص الخضر الخاص بمواجهة غامبيا والذي سينطلق غدا في حال عدم تماثله للشفاء.