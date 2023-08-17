عبد اللاي :”سوسطارة ناد كبير وسأمنح الأنصار فرحة كبيرة”

أبدى المستقدم الجديد لفريق اتحاد العاصمة عبد اللاي كانو سعادته الكبيرة اثر ترسيم التحاقه بالفريق إلى غاية 2026.

وقال عبد اللاي كانو في تصريح للصفحة الرسمية لفريق سوسطارة، اليوم الخميس “أمضيت 3 سنوات، في نادي كبير في إفريقيا وسأسعى إلى تقديم الإضافة”.

كما أضاف عبد اللاي كانو “كنت هدافا في جوليبا الموسم الماضي و سجلت 16 هدفا”.

وأردف مهاجم جوليبا “أدعوا أنصارنا لمساندتنا وسنعمل على منحهم الفرحة لن ينسوها”.

ياشر، غلى المهاجم المالي اندمج في تدريبات سوسطارة اليوم التي جرت بملعب عمر حمادي ببولوغين.

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