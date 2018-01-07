عبد اللطيف بقة:”أنا في بداية مشواري فقط وسأباشر التحضير للألعاب الأولمبية القادمة”

أكد البطل الأولمبي، عبد اللطيف بقة، سعيه لتقديم المزيد من التضحيات في سبيل رفع العلم الوطني في الإستحقاقات القادمة.

وهذا خلال مراسيم توقيعه لعقد رعاية مع شركة “Allegorie” التي ستشرف على تمويل تحضيراته للألعاب الأولمبية والبارا أولمبية القادمة.

حيث صرح بقة:”هدفنا التحضير مع المدربين ومجموعة “allegorie” للإستحقاقات القادمة كما وضعنا اهداف حتى 2020″.

كما أوضح:”في صغري كنت أحلم بتشريف بلدي وحمل ألوان المنتخب الوطني” مضيفا:”تجاوزت طموحي وحطمت رقمين قياسيين بإسم الجزائر”.

في الأخير أشار بقة:”ضحيت كثيرا في التدريبات لتحقيق هاته النتائج، أنا في بداية مشواري وأمامي عمل كبير لمواصلة التألق”.