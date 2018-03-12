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عبد اللطيف بقة: “أخي تنقل بماله الخاص لدبي وحبو يكسرونا”

الرياضة
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عبد اللطيف بقة: “أخي تنقل بماله الخاص لدبي وحبو يكسرونا”
بقلم سميرة.ل

كشف البطل الأولمبي عبد اللطيف بقة، أن شقيقه التوأم فؤاد تنقل إلى دبي بماله الخاص، من أجل اجتياز إختبار التصنيف مؤكدا أنه الإتحادية تعمل على تكسيره.

وقال بقة في تصريح خص به تلفزيون “النهار”: ” فؤاد تنقل إلى دبي من ماله الخاص، حتى يجتاز فحص التصنيف بدون طبيب وهذا أمر مؤسف حقا”.
وأضاف: “غير صحيح أنه تم تجريده من ألقابه، لأنه لم يتعاطى المنشطات، وغنما منحوه مدة لسنة حتى يتمكن من اجتياز التصنيف مرة أخرى”.
وتابع قائلا: “الإتحادية تتحمل غياب الطبيب، رئيس الإتحادية حاب يكسر خويا ويكسر كل الرياضيين للأسف”.

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