عبد اللطيف بقة: “هذا التتويج سيكون حافزا لنا لتمثيل الجزائر أحسن تمثيل”

ثمّن العداء الجزائري، عبد اللطيف بقة، تتويجه بجائزة الإبداع الرياضي خلال ملتقى الإبداع الرياضي التاسع بدبي.

وقال عبد اللطيف في تصريح له عقب إسدال الستار عن حفل تتويجات محمد بن راشد آل مكتوم مصرحا:

“الحمد لله هذه الجائزة شرف لنا، وإن شاء الله ستكون حافزا لنا من أجل تمثيل الجزائر أحسن تمثيل مستقبلا“

وأضاف:”إن شاء الله هذه الجائزة تكون فخر للشعب الجزائري، وأن نبقى دائما عند حسن ضنهم”.

فؤاد بقة “هذا التتويج شرف لنا وفخر للشعب الجزائري”

وسار فؤاد بقة على نهج شقيقه عبد اللطيف، مثمنا الجائزة التي تحصل عليها من طرف الأمير حمدان بن راشد آل مكتوم قائلا:

“هذا التتويج شرف لنا وشرف للشعب الجزائري، وإن شاء الله سنعمل على تشريف الجزائر في المواعيد المقبلة”.

وإختتم حديثه قائلا:”إن شاء الله نشرف الجزائر دائما على مستوى المضمار وعلى المستوى الدولي”.

سفير الجزائر بالإمارات العربية المتحدة: “هذا التتويج عرفانا لمجهودات الأخوين بقة”

أشاد السفير الجزائري بالإمارات العربية المتحدة “الصالح عطية”، بالأخوين بقة عقب تتويجهما بجائزة الإبداع الرياضي بإمارة دبي العربية قائلا:

“نحد جد سعداء بهذا التتويج تقديرا وعرفانا للمجهودات التي بذلها هذا الثنائي طوال سنين”

وأضاف: “أنا سعيد جدا بتواجدي معهم لأقدم لهم تاهني السفارة والقنصلية العامة بدبي، اللذين شرفوا الجزائر في هذا الحفل العالمي”.