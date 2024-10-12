قناة النهار عبد اللطيف بورايو: “حاليا محرز ما عندوش بلاصتو مع المنتخب الوطني” بقلم الجزائر نشر في 12 أكتوبر 2024 - 23:27 رياضة شارك غرِّد أرسل 15 0 رابط دائم : https://nhar.tv/k7BKo الجزائر شان الجزائر 2022 اقرأ أيضا جزائريون : هكذا يعيش النزلاء بمؤسسات إعادة التأهيل قناة النهار 23 سبتمبر تجارة : ملف السيارات حبيس الأدراج وسط إلتهاب أسعارها بالأسواق قناة النهار 25 سبتمبر تعميم استعمال الدفع الإلكتروني .. أولى الخطوات لعصرنة المعاملات التجارية قناة النهار 04 أكتوبر باتنة: السيول تغمر النفق المقابل لجامعة مصطفى بن بولعيد والمصالح المعنية تتدخل قناة النهار 23 سبتمبر تعليم عالي : الأمن السيبراني .. بوصلة الطلبة لتحصين الأنظمة المعلوماتية للجزائر قناة النهار 24 سبتمبر طالع هابط : شاهد الحالة الكارثية لإقامة جامعية بالأغواط .. كاااااارثة قناة النهار 29 سبتمبر تربية : بعد قرار تحويلهم .. تلاميذ مدرسة المجاهد محمد ملول بالسحاولة متخوفون قناة النهار 25 سبتمبر في عمليات نوعية .. الجزائر تواصل جهودها في مكافحة المخدرات قناة النهار 12 أكتوبر طالع هابط : حي لمجامعية بالشلف يغرق في مياه الصرف الصحي وغياب تام للمسؤولين قناة النهار 01 أكتوبر طالع هابط : النوي يقصف السلطات المحلية للمسيلة بسبب الحفر التي تسببت بخسائر كبيرة بسيارات المواطنين قناة النهار 24 سبتمبر