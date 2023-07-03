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قناة النهار

عبد اللطيف ديملي: هذه مطالب الفلاح الذي يعاني من نقص الإنتاج بسبب الجفاف الذي حل به

بقلم قناة النهار
عبد اللطيف ديملي: هذه مطالب الفلاح الذي يعاني من نقص الإنتاج بسبب الجفاف الذي حل به
52 دقيقة إقتصاد
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