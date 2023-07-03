قناة النهار عبد اللطيف ديملي: هذه مطالب الفلاح الذي يعاني من نقص الإنتاج بسبب الجفاف الذي حل به بقلم قناة النهار نشر في 03 جويلية 2023 - 22:37 52 دقيقة إقتصاد شارك غرِّد أرسل 23 0 رابط دائم : https://nhar.tv/CwDfg اقرأ أيضا برج بوعريريج / المضاربة في أسعار الأضاحي .. السماسرة يقتحمون أسواق الماشية قناة النهار 21 جوان رئيس الجمهورية يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية فجر 2023 قناة النهار 25 جوان طالع هابط : موال يملك 3 ألاف رأس غنم يريدون طردهم من أرض رعوية قناة النهار 13 جوان طالع هابط: النوي يتغنى بكلمات رئيس الجمهورية القوية في مؤتمر روسيا ويقصف كل الحاقدين قناة النهار 18 جوان بعدما إسترجع بصره .."أحمد قداري" يوجه رسالة مؤثرة لزوجته .." سوفرات معايا عامين" قناة النهار 30 جوان طالع هابط: الشيخ النوي.. شاهد 360 مسكن مخروبين بالبيض قناة النهار 18 جوان شاهد لحظة الإعلان عن نتيجة البيام من بيت أحد الممتحنات.." الحمد الله فرحة وزغاريد " قناة النهار 25 جوان وزير التجارة :" إخترنا الأحياء الشعبية لعملية تفقّد مدى الإلتزام بالمداومة يوم العيد" قناة النهار 28 جوان هكذا تقضي المحامية خديجة مسلم أجواء عيد الأضحى قناة النهار 30 جوان تلمسان: توفير مرافق الراحة والأمن لإنجاح موسم الإصطياف قناة النهار 22 جوان