إعــــلانات
قناة النهار

عبد اللطيف ديملي: 2023 عام جاف ولا يوجد منتوج فلاحي في المناطق الشمالية

بقلم قناة النهار
عبد اللطيف ديملي: 2023 عام جاف ولا يوجد منتوج فلاحي في المناطق الشمالية
52 دقيقة إقتصاد
  • 22
  • 0
رابط دائم : https://nhar.tv/JdA8E
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر