قناة النهار عبد اللطيف ديملي: 2023 عام جاف ولا يوجد منتوج فلاحي في المناطق الشمالية بقلم قناة النهار نشر في 03 جويلية 2023 - 22:36 52 دقيقة إقتصاد شارك غرِّد أرسل 22 0 رابط دائم : https://nhar.tv/JdA8E اقرأ أيضا وزير التجارة :"هناك مغالطات.. المواد غير المدعمة مواد حرّة, الدولة لاتتدخّل في تسقيف أسعارها" قناة النهار 22 جوان تيزي وزو: ما سيلفا مصابة بسكوليوز تناشد المحسنين لإجراء عملية جراحية في تركيا قناة النهار 16 جوان تيسمسيلت : عائلة الطفلة فراح تناشد المحسنين مساعدتها للعلاج خارج الوطن قناة النهار 18 جوان طالع هابط: النوي يتغنى بكلمات رئيس الجمهورية القوية في مؤتمر روسيا ويقصف كل الحاقدين قناة النهار 18 جوان هشام.. كفيف يجتاز إمتحان البكالوريا متحديا كل الظروف بجيجل قناة النهار 15 جوان رئيس الجمهورية :" هناك إمكانيات هائلة في شتى المجالات مع أصدقائنا الروس" قناة النهار 14 جوان صريح جدا: تهاني الجزائريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك .. قناة النهار 29 جوان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قناة النهار 15 جوان المسيلة: "الموس البوسعادي" المطلوب رقم واحد أيام قبل عيد الأضحى قناة النهار 24 جوان خنشلة: صناعة الزربية التقليدية.. هوية ثقافية لازالت تحافظ على مكانتها قناة النهار 21 جوان