عبد الله الثاني والسيسي يرفضان التهجير القسري للفلسطينيين إلى الأردن أو مصر

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رفضهما أي محاولات تهجير “قسري” لفلسطينيين إلى مصر والأردن.

كما دعا الرئيسان، إلى وقف “فوري” للحرب على غزة، وذلك خلال لقاء في القاهرة. ضمن زيارة رسمية “قصيرة” بدأها العاهل الأردني الخميس، للتشاور حول تداعيات التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.

وشدد السيسي وعبدالله على ضرورة حماية المدنيين ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى قطاع غزة. وضرورة استئناف عملية السلام بما يفضي لحل الدولتين.

كما حذر الملك عبد الله والرئيس السيسي من أن “عدم توقف الحرب واتساعها وانتشار آثارها. سينقل المنطقة إلى منزلق خطير ينذر بالتسبب في دخول الإقليم بكارثة تُخشى عواقبها”.

وأكدا إدانتهما لاستهداف طائرات الاحتلال المستشفى المعمداني في غزة الذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من المدنيين.