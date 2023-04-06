قناة النهار عبد الله الكرد: الطبعة الأولى لألحان وشباب كانت الأصعب وخرجت أسماء كبيرة إلى عالم الفنّ بقلم النهار أونلاين نشر في 06 أفريل 2023 - 10:51 شارك غرِّد أرسل 14 0 عبد الله الكرد: الطبعة الأولى لألحان وشباب كانت الأصعب وخرجت أسماء كبيرة إلى عالم الفنّ رابط دائم : https://nhar.tv/gxc9E اقرأ أيضا طالع هابط : فضيحة.. 18 سكن في عين تموشنت من 2007 وهي حابسة ..عيب عليكم يا مسؤولين قناة النهار 21 مارس رمضان مع هشام Cook👨🍳😋/ شوربة الدجاج والفطر وبريك عنابي قناة النهار 25 مارس ZOOM مع MISTERX الحلقة 08 "الدامة" قناة النهار 05 أفريل حسناء البشارية: تكشف عن ألبومها الجديد الذي يتحدث عن الجزائر الجديدة قناة النهار 03 أفريل "شاهد أمين تيتي زهاهم بالطرومبات ويغني "ولفك مرض مزمن قناة النهار 30 مارس ماريا زدام: "الترويج للعنف وخاصة للأطفال يعتبر شيء سلبي" قناة النهار 03 أفريل أمين بومدين برنامج زووم لميستر إيكس يحتل التوندونس من خلال 63 ألف مشاهدة وهذا نادر في الجزائر قناة النهار 30 مارس رمضان مع هشام Cook👨🍳😋/ كيش بالسلامي وطاجين السبادون على طريقة الشاف هشام قناة النهار 24 مارس بك نفتخر / تكريم خالتي فاطيمة صاحبة القلب الحنون😍😍ممرّضة الزوالية في بوسعادة قناة النهار 24 مارس " عبد الله الكرد" و "ديجي طاريق" ما قدروش يتعرفوا على أغنية الشاب مامي في فقرة" Mi Mi Li" قناة النهار 06 أفريل