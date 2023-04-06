قناة النهار ” عبد الله الكرد” و “ديجي طاريق” ما قدروش يتعرفوا على أغنية الشاب مامي في فقرة” Mi Mi Li” بقلم قناة النهار نشر في 06 أفريل 2023 - 02:21 برامح النهار في رمضان شارك غرِّد أرسل 21 0 رابط دائم : https://nhar.tv/xGwHu برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا ضحكة ولعبة /🤔 ماهو البلد الذي إخترع الهاتف النقّال🤔 ؟ قناة النهار 30 مارس سفير الجزائر بايطاليا : أسعار سيارات فيات ستنخفض بعد دخول مصنع وهران حيز الإنتاج قناة النهار 20 مارس شارع السياسة: رئيس الجمهورية يعدل الحكومة .. تغييرات لبعث القطاعات المتعثرة قناة النهار 19 مارس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء قناة النهار 20 مارس بجاية : فتح طريق منعرجات خراطة قبل الصائفة المقبلة بعد 8 سنوات من الإنتظار قناة النهار 16 مارس "المغني أمون تالنت: "عانيت من صحابي وفاميلتي باش يصعبولي ما نطلعش وما نبانش قناة النهار 27 مارس أنيسة علي باي : "هذه هي الكاميرا كاشي لي عجبتني هذا العام" قناة النهار 05 أفريل "أم الخير: "بديت من الإذاعة وبعدها إلتحقت بالمسرح قناة النهار 29 مارس فاسألوا: رمضان شهر الرحمة قناة النهار 25 مارس أمال وهبي تعلن عن الرجوع للساحة الفنية بألبوم عصري جديد قناة النهار 02 أفريل