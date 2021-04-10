“عبد الله الكرد” و”Zakfreestyler “يبدعان بأداء مميز في أغنية جينيريك “في ظلام الليل”

أبدع المغني عبد الله الكرد بأداء مميز ورائع في جينيريك أغنية في ظلام الليل التي ستبث خلال شهر رمضان على قناة النهار.

وشارك الكرد Zakfreestyler في أداءه أغنية في ظلام الليل بكلمات جد مؤثرة وهادفة في نفس الوقت.

هذا وسيكون الجزئريين على موعد في رمضان هذه السنة على تجربة إجتماعية تكشف معاناة فئة من الناس في ظل الظروف القاسية

كما يؤدي أدوار هذه التجربة الإجتماعية كل من الزميل الصحفي ياسين كنطاش وأيضا بلال قرباج.

حيث ابدعا الزميلان في إيصال الرسالة المؤثرة والهادفة إلى الجزائريين وكذا السلطات.

وككل موسم رمضاني قناة النهار تختار الأفضل والأحسن لمشاهديها الكرام من الأعمال الدرامية والكوميدية والإجتماعية خلال شهر رمضان المبارك.

قناة النهار دائما تطمح وتعمل لإختيار الأفضل لمشاهديها بأقوى الاعمال لتجمع الجزائريين داخل وخارج الوطن على طاولة واحد هذا رمضان.