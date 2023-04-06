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قناة النهار

“عبد الله الكرد يؤدي أغنيته في “ظلام الليل” على إيقاع موسيقى “يا زينة لبابيلون

بقلم قناة النهار
“عبد الله الكرد يؤدي أغنيته في “ظلام الليل” على إيقاع موسيقى “يا زينة لبابيلون
برامح النهار في رمضان
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رابط دائم : https://nhar.tv/cCs68
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