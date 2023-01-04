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قناة النهار

“عبد الله: “بابا نحا سباطو وعطاهولي باش نروح نقرا في العاصمة وكنت نبيع الاواني

بقلم قناة النهار
“عبد الله: “بابا نحا سباطو وعطاهولي باش نروح نقرا في العاصمة وكنت نبيع الاواني
حكاية نجاح
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