عبد الله جاب الله يكشف عن أهم ما دار في لقائه برئيس الجمهورية

كشف عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية، عن أهم ما جاء في لقائه، برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ويندرج اللقاء، الذي جمع جاب الله ورئيس الجمهورية، ، اليوم الثلاثاء، في إطار المشاورات التي فتحها الرئيس، مع الشخصيات الوطنية وقيادات الحزبية وجمعيات من المجتمع المدني.

وقال جاب الله، في أول تصريحاته عقب الإجتماع، أنّ اللقاء دار عمومًا حول كيفية بناء دولة تجسد الوفاء لشهداء ثورة من جهة وتقوى على تحقيق آمال الأمة وآمال الشعب المشروعة، في أن يعيش حياة كريمة وهنيئة، وأن يتمتع بنظام قانوني عادل يأمن فيه على مقومات شخصيته من دين ولغة وتاريخ، ويأمن فيه على مصالحه ونفسه ماله وعرضه ممتلكاته.

كما شدد رئيس جبهة العدالة والتنمية، في تصريحاته على ضرورة بناء مؤسسات شرعية وقوية وعادلة تستطيع النهوض بمسؤوليتها نحو الوطن ونحو المواطن، ودستور جديد يستجيب “للرؤية التي أشرت إليها”.

وواصل المتحدث في سرد مقترحته في لقائه بالرئيس: “لابد لاحقًا من تعديلات في النظام القانوني، وتطهير المنظومة القانونية من قوانين السبعينيات، التي لا يزال يُعتمد عليها في مُحاكمة الناس على سلوكيات وتصرفات، الدستور يقرها والقانون يعاقب عليها، كما تم التطرف إلى مجال الإعلام وحريته وكذا إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، والمحيط الإقليمي وما يحدث فيه، كتونس وليبيا على وجه الخصوص، إلتمسنا أنه هناك إرادة سياسية في إصلاح الوضع”.

وإختتم جاب الله كلامه قائلًا: “قدمنا رؤيتنا في هذه المسائل وقدمنا إقتراحات، وأؤكد إستعدادنا الصادق والمصدوق لتقديم النصح والمقترحات اللازمة والكفيل بتحقيق مطالب الشعب”.