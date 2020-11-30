عبد الله من الشلف ورجل آخر من خنشلة يرغبان في التعدد  

هل من أصيلة اتخذها على سنة الله حليلة؟

عبد الله رجل من الشلف يبلغ من العمر 48 سنة، متزوج لديه أولاد كبار، تاجر مقتدر ماديا مختص في بيع وشراء مواد البناء، يتمنى أن يحقق مبتغاه ويجد من ترضى أن تكمل حياتها إلى جانبه بما يحبه الله ويرضاه، يعد أن يوفر لها مسكن مستقل ليضمن للجميع راحة البال والهناء، يريدها من إحدى ولايات الوسط، سنه من 30 إلى 48 سنة، تكون ماكثة بالبيت ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة، تكون بيضاء البشرة ومقبولة الشكل.

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من تدخل البهجة على حياتي ولها التقدير والحب الكبير.. أريد زوجة صالحة أحيا معها الفرحة

عرض آخر لرجل يرغب في التعدد، لرجل من ولاية خنشلة، يبلغ من العمر 38 سنة، مسؤول وعلى درجة كبير من الوعي والرصانة، أب لأربعة أبناء، يمارس التجارة وميسور الحال، يملك مسكنا خاصا.

يتمنى الارتباط بفتاة لها نية صادقة في الزواج، يتخذها رفيقة دربه في الحلال، يريدها مثقفة وواعية يهنأ إلى جانبها في عيشة مرضية، لا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت بقدر ما يهمه أن تكون ابنة أصول متفهمة وناضجة، يقبلها أرملة أو مطلقة، وتكون مقبولة الشكل.

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الرقم السري: 133580

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اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر