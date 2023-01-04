قناة النهار عبد الله هنين: شاهد.. تقنية جديدة لمعرفة الألوان وأنت مغمض العينين بقلم النهار أونلاين نشر في 04 جانفي 2023 - 23:47 شارك غرِّد أرسل 37 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/U7sZr اقرأ أيضا تساؤلات: الأمراض الحديثة .. هذه هي التقنيات الجديدة للكشف عنها قناة النهار 17 ديسمبر رئيس الجمهورية يكشف عن جديد صناعة السيارات الجرارات والدراجات النارية مع الشريك الإيطالي قناة النهار 22 ديسمبر منها طائرات وسفن وسيارات فخمة وأحجار كريمة وعقارات .. هذه هي الممتلكات المنهوبة المسترجعة قناة النهار 27 ديسمبر طالع هابط: الشيخ النوي.." البيئة في الجزائر تعاني الويلات".. شاهد قناة النهار 18 ديسمبر الأمن: الإحتيال تحت غطاء التسوق الإلكتروني .. مصالح الدرك تتصدى للظاهرة قناة النهار 28 ديسمبر صريح جدا: هل يتفوق المظهر الخارجي على الأخلاق حسب تقدير الجزائريين .. قناة النهار 29 ديسمبر تربية: القانون الأساسي الجديد .. آفاق واعدة للأساتذة قناة النهار 29 ديسمبر تراجع القدرة الشرائية يسبب ركود الحركة التجارية بالأسواق الجزائرية بخنشلة قناة النهار 15 ديسمبر الوزير الأول: محور الطفولة حظي بحيز هام في مخطط عمل الحكومة لحمايتهم من الضرر والإهمال قناة النهار 19 ديسمبر محمد شامي: لابد من إعادة هيكلة الإقتصاد وقادرين في ظرف سنتين نوصل لـ 500 مليار دولار قناة النهار 26 ديسمبر