قناة النهار عبد الله هنين: هذا هو الفرق بين القراءة السريعة والقراءة بسرعة بقلم النهار أونلاين نشر في 04 جانفي 2023 - 23:46 شارك غرِّد أرسل 37 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/A4QeJ اقرأ أيضا عمر ركاش: مُصنعين إثنين من أكبر مصنعي السيارات تقربوا من الوكالة الوطنية للإستثمار قناة النهار 21 ديسمبر توقّع بعض الأمطار على شمال البلاد .. التفاصيل قناة النهار 01 جانفي نقاط بيع للأسماك بأسعار مقننة .. المستهلك يختار بالطارف قناة النهار 21 ديسمبر دلال خير: طفلة فقدت عينها اليسرى إثر حادثة إعتداء وتحتاج إلى زراعة قرنية لعودة بصرها من جديد قناة النهار 30 ديسمبر "فالحلوة والمرّة: أحمد وزوجته يكشفان سرّ الزواج النّاجح "يتقاسمو الحلوة والمرّة قناة النهار 19 ديسمبر تحريات / عصـ ـابة تحترف "براكاج" شاحنات السلع وتستولي عليها ..قضية خطيرة ترقبوها سهرة الثلاثاء قناة النهار 01 جانفي سبقاق لمدرب منتخب كرة اليد : التحضيرات ماكانتش كيما يلزم بصح لازم نديرو حاجة قناة النهار 02 جانفي درجات حرارة مرتفعة على المناطق الشمالية للوطن قناة النهار 24 ديسمبر رئيس الجمهورية: ملك الأردن إنسان طيب والكل ظلمه وزيارته إلى الجزائر لم تكن بداعي الوساطة قناة النهار 22 ديسمبر تراجع في منتوج الحمضيات.. والأسعار عند مستوى ال 150 دج للكيلوغرام بالشلف قناة النهار 21 ديسمبر