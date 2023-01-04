قناة النهار عبد الله هنين يوجه رسالة لأساتذة التعليم.. “نحن لا ننقص من حقكم ونكمّل بعضنا البعض” بقلم النهار أونلاين نشر في 04 جانفي 2023 - 23:48 شارك غرِّد أرسل 55 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ySn86 اقرأ أيضا شباب بقسنطينة يفتتحون مقهى ثقافي يجمع بين الفنانين المحترفين والهواة قناة النهار 24 ديسمبر طريقة إحتيال صادمة 😱😱الإطاحة بإمرأة تستأجر شقق لمدة قصيرة وتعيد تأجيرها للضحايا قناة النهار 23 ديسمبر نصر الدين قمريش: لابد من تأجيل الخلافات إلى ما بعد "الشان" لإعطاء أحسن صورة للجزائر قناة النهار 24 ديسمبر بسبب النقائص.. أصحاب الامراض المستعصية يعانون في رحلة البحث عن العلاج قناة النهار 16 ديسمبر إستثمار: منال .. صاحبة أول تطبيق لدارسة بقايا ومخلفات تجارب النووي في الجزائر قناة النهار 04 جانفي "طالع هابط: النوي يبعث برسالة للوزير لخضر رخروخ.. "قطاع الاشغال العمومية بالمدية مخروبة قناة النهار 20 ديسمبر مُتّصل يفاجئ الشاف أمين على المباشر بتكريمه كأفضل برنامج طبخ قناة النهار 04 جانفي وقت التغيير: صونيا تبحث تغيير شكلها بعد معاناة وتعب لتستعيد ثقتها بنفسها قناة النهار 04 جانفي ميلة / مرضى يشتكون الضغط بمصلحة الأمراض السرطانية ويطالبون بتوفير الأدوية قناة النهار 18 ديسمبر شاهد..مخلفات حريـق حي عدل 1200 بسيدي بلعباس قناة النهار 26 ديسمبر