عبد اللي، الملالي وبلقبلة يُلحقون بـ موناكو أول خسارة داخل الديار هذا الموسم

تمكّن الثلاثي الدولي الجزائري، الناشط في نادي أنجي الفرنسي، حيماد عبد اللي، هاريس بلقبلة و فريد الملالي، من الإطاحة بنادي موناكو، في عقر دياره، برسم الجولة العاشرة من “الليغ1” الفرنسية.

وعرفت المواجهة التي احتضنها ملعب “لويس الثاني” بمدينة موناكو، اليوم الجمعة، فوز نادي أنجي بهدف دون رد، من تسجيل اللاعب، أهولو جين، في الدقيقة الـ29.

وبصم الثلاثي الجزائري، هاريس بلقبلة، حيماد عبد اللي وفريد الملالي، على مستويات جيدة خلال هذه المواجهة. وتمكنوا من قيادة فريقهم لتحقيق ثاني فوز على التوالي في البطولة الفرنسية، بعد الفوز في الجولة السابقة أمام سانت ايتيان.

وشارك صانع الألعاب، عبد اللي، ومتوسط الميدان، هاريس بلقبلة، في كامل أطوار هذه المواجهة، ونال الأول تنقيط 7.7، والثاني 7.1 (حسب موقع سوفاسكور المختص).

فيما شارك الجناح الأيسر، فريد الملالي، إلى غاية الدقيقة الـ72. ونال علامة متوسطة (6.4).

للإشارة، تمكن نادي أنجي، بهذا الفوز، من رفع رصيده للنقطة العاشرة في المركز الـ14 في ترتيب المنافسة.