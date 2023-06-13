عبد اللي :”فخور جدا وأسعى للحفاظ على مكانتي مع الخضر لفترة طويلة”

أكد الوافد الجديد للمنتخب الوطني حيماد عبد اللي جاهزيته لتقديم الإضافة المرجوة منه من الجمهور الجزائري.

وقال عبد اللي خلال المنطقة المختلطة اليوم “نملك لاعبين جيّدين، أستهدف للبقاء في قائمة الخضر بشكل أطول، نستهدف الفوز أمام أوغندا وتونس”.

كما أضاف عبد اللي عن مستقبله الكروي في البطولة الفرنسية “أتواجد في نهاية عقدي مع فريقي، املك عروضا و سأدرسها في أريحية تامة”.

كما ختم “فخور جدا بالتحاقي بالمنتخب الوطني وفرص نفسي هو هدفي الأساسي المستقبلي”.

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