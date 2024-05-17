عبد اللي والملالي وفرحات يقودون إنجي للعودة إلى دوري الأضواء

قاد الثلاثي الجزائري حيماد عبد اللي وفريد الملالي وزين الدين فرحات ناديهم إنجي الفرنسي للعودة إلى القسم الأول من البطولة الفرنسية.

وشارك الثنائي الجزائري عبد اللي والملالي بشكل أساسيا عكس زين الدين فرحات خلال مباراة اليوم الجمعة أمام نادي دنكيرك التي جرت ضمن الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية.

كما رافق إنجي الوصيف أوكسير صاحب 68 نقطة، إلى مصاف أندية دوري الأضواء، عكس سانت ايتيان الذي كان قاب قوسين من الصعود.