عبد اللي ينال تكريما مميّزا في أنجي الفرنسي

نال الدولي الجزائري حيماد عبد اللي تكريما خاصا في مباراة فريقه أنجي التي جرت، اليوم الأحد، أمام نادي مونبيليه التي انتهت بفوز بهدفين دون رد.

كما نال حيماد عبد اللي “معلم رمزي” مكتوب عليه “عبد اللي 100” بعد وصوله إلى مباراته الـ 100 رفقة نادي أنجي، قبل دقائق من انطلاق المواجهة التي كانت فاصلة في سباق حسم البقاء في القسم الأول.

هذا، و يصنع عبد اللي الحدث في الليغ 1، بالنظر إلى المستويات الكبيرة التي قدمها منذ انطلاق الموسم الكروي الجديد، وهو التألق الذي قد يكون كافيا لانتقال الجزائري إلى إحدى الفرق الكبرى في فرنسا، أبرزها أولمبيك مارسيليا الذي أبدى اهتمامه بخدماته مؤخرا.

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