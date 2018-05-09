عبد المالك عمارة: “زين الدين فرحات ساهم في انضمامي للخضر”

كشف المستقدم الجديد للمنتخب الوطني (-20 عاما)، عبد المالك عمارة، أنّ الدولي الجزائري زين الدين فرحات، كان حلقة الربط بينه وبين بوعلام شارف.

وصرح عبد المالك عمارة، للموقع الرسمي “للفاف”: “زين الدين فرحات، هو من وضعني في إتصال مع مدير المنتخبات الوطنية، بوعلام شارف”.

وأوضح : “اتصل بي فرحات، وأعلمني أن بوعلام شارف، يريد الحديث إليّ، طلبت منه منحه رقم هاتفي، لأتلقى بعدها عرض الإنضمام للخضر”.

وتابع عمارة، لاعب رديف لوهافر: “لم أتردد في قبول عرض بوعلام شارف، وأنا جد سعيد باللعب للجزائر، وأتمنى التأهل لنهائيات كأس إفريقيا 2019”.