عبد المالك قلالش يلتحق بمولودية الجزائر

كشفت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الإثنين، عن صفقتها الجديد، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري، بتعاقدها مع اللاعب عبد المالك قلالش.

وأعلنت إدارة العميد، عبر صفحتها الرسمية، عن توقيع قلالش، على عقد يربطه بالنادي لأربعة سنوات، قادما من شباب بلوزداد.

كما كشفت إدارة النادي العاصيمي، بان مستقدمها الجديد، الذي ينشط كوسط ميدان هجومي، أختير قبل أسابيع كأفضل لاعب لبطولة البلاي أوف لفئة أقل من 19 عاما.

وأوضحت إدارة مولودية الجزائر، بأن تعاقدها مع عبد المالك قلالش (19 عاما)، يدخل ضمن ساسية الفريق التي تعتمد على الاستثمار في المواهب الصاعدة لتكون خزان للفريق الأول.