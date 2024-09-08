عبد المجيد تبون رئيسا لعهدة ثانية

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، اليوم الأحد، عن النتائج المؤقتة للإنتخابات الرئاسية المسبقة التي جرت يوم أمس السبت، 7 سبتمبر 2024.

وكشف محمد شرفي، في ندوة صحفية نشطها مساء اليوم الأحد، للإعلان عن النتائج المؤقتة للإنتخابات الرئاسية، أن المترشح الحر عبد المجيد تبون تحصل على 5 ملايين و329 ألف و253 صوت ما يمثل نسبة 94.65 بالمائة.

وأضاف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أن المترشح شريف حساني تحصل على ما نسبته 3.17 بالمائة من الأصوات المعبر عنها. فيما تحصل المترشح يوسف أوشيش على ما نسبته 2.16 بالمائة من الأصوات.

وبلغ عدد الأصوات المعبر عنها للمترشحين الثلاث، داخل وخارج الوطن، 5 ملايين و630 ألف و196 صوت.

هذا وأكد رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، أن هيئته عملت بكثير من العناية للوصول إلى إنتخابات شفافة، وسهرت على توفير منافسة شريفة بين كافة المترشحين.

وأضاف محمد شرفي، أن المشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق الإنتخابي يدل على بلوغ النزاهة المرجوة.