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قناة النهار

عبد المجيد تبون: لن نتخلى عن فلسطين وجاهزون لنقل مئات الأطباء إلى غزة وبناء 3 مستشفيات خلال 20 يوما

بقلم قناة النهار
عبد المجيد تبون: لن نتخلى عن فلسطين وجاهزون لنقل مئات الأطباء إلى غزة وبناء 3 مستشفيات خلال 20 يوما
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/Wx0vX
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