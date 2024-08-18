قناة النهار عبد المجيد تبون: لن نتخلى عن فلسطين وجاهزون لنقل مئات الأطباء إلى غزة وبناء 3 مستشفيات خلال 20 يوما بقلم قناة النهار نشر في 18 أوت 2024 - 23:38 الجزائر شارك غرِّد أرسل 66 0 رابط دائم : https://nhar.tv/Wx0vX الجزائر اقرأ أيضا ماكرون يبرر موقفه .. والرئيس تبون كان صارما ! قناة النهار 31 جويلية وزير التربية: " تعميم التعليم التحضيري.. ومناصب خريجي المدارس العليا مضمونة" قناة النهار 08 أوت تفاصيل صادمة😱لحجز كمية كبيرة من الأسلـ.ـحة والذخـ.ـيرة بـميناء بجاية😱 قناة النهار 14 أوت نهاركم مبروك : العدد 24 قناة النهار 11 أوت ارتفاع سعر كوب القهوة إلى 60 دج يثير استياء المواطنين قناة النهار 10 أوت صريح جدا : تدخل الأم في إختيار زوجة لابنها..نعمة أم نقمة عند الجزائريين ! قناة النهار 17 أوت صريح جدا : شحال راك مخبي دراهم..؟ هكذا كانت إجابات الجزائريين قناة النهار 04 أوت صريح جدا : هذا هو المبلغ الذي تنفقه المرأة الجزائرية على إطلالتها في حفلات الزواج قناة النهار 14 أوت كيليا نمور للنهار : قصتي مع الإتحادية الفرنسية جعلتها خلفي..متحمسة للقاء الرئيس تبون قناة النهار 13 أوت ميلة / وفـ.ـاة 4 أشخاص في حادث إصطدام تسلسلي بين 3 سيارات وشاحنة قناة النهار 09 أوت