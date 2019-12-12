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عبد المجيد تبون يؤدي واجبه الانتخابي في الشراقة

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عبد المجيد تبون يؤدي واجبه الانتخابي في الشراقة
بقلم أسماء.ع

أدى، المرشح الحر عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، واجبه الانتخابي الرئاسي، في الشراقة العاصمة.

وقام، تبون،  بالإدلاء بصوته في مدرسة احمد عروة، في منطقة بوشاوي بالعاصمة.


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