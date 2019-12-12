عبد المجيد تبون يؤدي واجبه الانتخابي في الشراقة

وقام، تبون، بالإدلاء بصوته في مدرسة احمد عروة، في منطقة بوشاوي بالعاصمة.
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أدت صباح اليوم الخميس، والي عين تموشنت، ويناز لبيبة، واجبها الإنتخابي.
وحسب ما أشار اليه، موقع ولاية عين تموشنت، فقد أدت الوالي، واجبها الانتخابي، بمركز الإقتراع،…
تصدر، هاشتاغ "الجزائر تنتخب"، مواقع التواصل الإجتماعي، تعبيرا على وقوف الجزائريين يد واحدة من أجل وحدة بلادهم.
وشرع، صبيحة اليوم الخميس، المصادف لـ12 ديسمبر، الجزائريون، في…
أوقفت قوات شرطة تيزي وزو، مساء اليوم الأربعاء، ثلاثة أشخاص بحوزتهم "كوكتيل مولوتوف".
وقد كان الموقوفين الثلاثة على متن سيارة مستأجرة بنهج العقيد ملاح بالقرب من…
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