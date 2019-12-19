عبد المجيد تبون: يجب طي صفحة الخلافات.. وألتزم بإتمام تحقيق المطالب المشروعة للحراك المبارك

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه سيقوم بتحقيق باقي المطالب المشروعة التي طالب بها الحراك في إطار التوافق الوطني وقوانين الجمهورية.

وأضاف الرئيس خلال كلمة له على هامش تأديته اليمين الدستورية اليوم الخميس بقصر الأمم، أنه يجب طي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة.

خاصة وأنها عوامل الهدم والتدمير، مضيفا أنه ليس فينا من هو أفضل من الآخر الا بقدر ما يقدمه من عمل خالص للجزائر.

وتابع الرئيس الجديد قوله:” نحن ملزمون ولا خيار لنا أن نضع اليد في اليد لتحقيق حلم الآباء والأجداد لبناء جمهورية جديدة وقوية ومستقرة ومزدهرة مسترشدين ببيان نوفمبر المجيدة”.